На Урале погиб водитель гендиректора «Уралдронзавода»

Водитель гендиректора компании-создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука погиб в результате взрыва автомобиля под Екатеринбургом. Об этом сообщили РИА Новости в оперативных службах.

«Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при попытке покушения на него под Екатеринбургом», — сказал источник агентства.

По данным оперативных служб, взрыв произошел утром 5 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа. Под Mercedes-Benz Ткачука было заложено взрывное устройство, которое сработало за спиной водителя, он погиб на месте. После взрыва начался сильный пожар, автомобиль выгорел дотла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Сам Ткачук сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Владимир Ткачук — генеральный директор и совладелец предприятия «Уралдронзавод» в Свердловской области, разработчика ударных FPV-дронов «Упырь». Беспилотники активно применяются в зоне СВО, отличаются высокой помехоустойчивостью и способностью нести до 10 кг полезной нагрузки. В своем Telegram-канале «Повернутые на войне» Ткачук освещал вопросы применения беспилотников, а также тактику и техническое обеспечение современных вооруженных конфликтов.

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