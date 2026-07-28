Оренбуржца осудили за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону

Оренбуржец получил 20 лет за подготовку подрыва командира части ВС РФ в Ростове

Уроженец Оренбурга Амана Кульсиитова получил 20 лет лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС представитель Южного окружного военного суда.

По его данным, с мая по 25 сентября 2023 года Кульсиитов, находясь в Оренбурге, вступил в сговор с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Следствие считает, что они создали организованную группу для подготовки террористического акта.

Как установил суд, целью злоумышленников был теракт — планировалось устроить взрыв для ликвидации одного из командиров воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону.

Согласно решению судьи, первые пять лет из 20 осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянку, которая по заданию украинских кураторов готовила подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности.

По информации службы, задержанная — женщина 1966 года рождения — выехала на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На Украине она прошла инструктаж по проведению диверсий и терактов, после чего вернулась в Россию. По заданию Киева женщина забрала взрывное устройство из тайника на окраине Самары и уехала в Московский регион, где планировала совершить теракт на в отношении одного из сотрудников органов безопасности. В ФСБ уточнили, что злоумышленницу задержали в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль.

Ранее петербуржец получил 18 лет строгого режима за попытку госизмены.