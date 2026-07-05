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БПЛА атаковал авто, в котором находился глава одного из округов Белгородской области

Глава Грайворонского округа получил осколочное ранение при атаке БПЛА
Global Look Press

Украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков, он пострадал. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Головчино. В результате взрыва Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу, рассказали в оперштабе.

По оценке медиков, глава Грайворонского округа находится в состоянии средней степени тяжести. На месте атаки поврежден служебный автомобиль.

5 июля оперштаб Белгородской области сообщил, что девять муниципалитетов региона были атакованы за сутки 90 беспилотниками, из них 62 перехвачены, два человека пострадали. Всего под удар дронов попали 40 населенных пунктов области, также было выпущено десять снарядов в ходе трех обстрелов. Во время этих атак два человека пострадали.

Ранее обломки сбитого БПЛА повредили заведение общепита в Ростове-на-Дону.

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