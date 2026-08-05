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Автомобили

В Германии обанкротился поставщик комплектующих для автомобилей Porsche и BMW

Немецкий поставщик комплектующих для Porsche и BMW Hess Plastics объявил о банкротстве
Porsche

В Германии очередной производитель автокомплектующих столкнулся с финансовой несостоятельностью. Компания Hess Plastics, специализирующаяся на выпуске пластиковых деталей для автомобилей, бытовой техники и промышленного оборудования, подала заявление о банкротстве в конце июля в районный суд города Зиген (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Об этом 5 августа сообщила газета Bild.

Под угрозой оказались около 290 рабочих мест из 550, которые входят в штат предприятия, основанного в 1950 году. В настоящее время руководство Hess Plastics ведет поиск инвестора, который мог бы спасти компанию от ликвидации.

Новость о банкротстве Hess Plastics стала очередным сигналом системного кризиса, охватившего немецкий автопром. Ранее о сокращениях и финансовых трудностях уже заявляли как крупные автопроизводители, так и другие поставщики комплектующих.

Компания Hess Plastics напрямую поставляла комплектующие брендам Porsche, BMW, Audi и другим известным производителям автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно вырос импорт новых легковых автомобилей.

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