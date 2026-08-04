Стало известно, сколько автомобильных новинок появилось в России в июле

В июле на российский рынок вышли 11 новых моделей автомобилей

В июле 2026 года на российском рынке появилось 11 ранее не регистрировавшихся моделей автотранспорта, сообщает «Автостат». В статистику первичных продаж вошли 6 новых легковых автомобилей, 1 легкий коммерческий транспорт и 4 грузовых машины.

Для сравнения, в июне этого года количество новинок было скромнее: тогда в учет были внесены только 3 легковые модели и 2 LCV.

Среди легковых автомобилей все новинки представлены исключительно кроссоверами и внедорожниками (SUV-сегмент). Список возглавляет премиальный рамный внедорожник Esteo MX. В числе электрических моделей значатся GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9. Гибридный привод получили кроссоверы iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а компактный сегмент пополнился моделью Mitsubishi Xforce.

В сегменте легких коммерческих автомобилей в середине лета был зафиксирован один новичок — грузовик Ambertruck JL.

Линейка грузового транспорта расширилась за счет четырех позиций. Это электрический среднетоннажник Sova 55 (грузоподъемность 5,5 тонны), обновленный магистральный тягач Valdai 45 Pro, а также два автокрана марки XCMG — модели XCA160-S и XCT50.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно вырос импорт новых легковых автомобилей.