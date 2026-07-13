Geely, Lada и «Москвич»: в России упали цены на многие подержанные автомобили

Аналитики назвали автомобили с пробегом, подешевевшие в России больше всего

Средняя стоимость некоторых подержанных автомобилей по итогам июня стала ниже. Проект «Авто.ру Бизнес» составил топ-10 моделей, которые стали более выгодными для покупки.

Лидером по степени падения средней цены стал Geely Coolray рестайлинговый первого поколения, чья цена автомобиля опустилась на 5,3% — почти до 1,99 млн рублей. Второе место заняла Lada 2115, потерявшая 4,7% стоимости, а ее средняя цена теперь составляет 222 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров «Москвич 3»: у него падение стоимости составило 4,3% при новой стоимости в 1,40 млн рублей.

Продолжают список Changan Alsvin (-3,7%, 957 тыс. рублей), Geely Emgrand II (-3,4%, 1,4 млн рублей), Lexus NX I (-3,3%, 3,5 млн рублей), Opel Zafira B (-3,2%, 728 тыс. рублей), Suzuki SX4 I (-3,0%, 902 тыс. рублей), Lifan X60 (-2,8%, 502 тыс. рублей), Lada 2131 (-2,8%, 492 тыс. рублей).

До этого в России рухнули цены на автомобили трех брендов.

За неделю с 6 по 10 июля несколько автобрендов объявили скидки или снизили цены на свои автомобили.

Бренд Huanghai переписал прайс-листы на модель N7, BAIC изменил стоимость седана U5 Plus, а бренды Jaecoo и Jeland установили скидку для модели J6.

Ранее стало известно, что россиянин пять лет не может продать единственный в мире ЗИЛ-117П.