Ростовчанин снял на видео последствия мощного пожара, в котором сгорели десятки машин

Опубликовано видео с десятками сгоревших автомобилей в Ростове-на-Дону

Кадры с парковки в Ростове-на-Дону, где сгорели десятки автомобилей, опубликовал Telegram-канал «Это Ростов новости». Видео снял очевидец происшествия.

«Скелеты сгоревших 20+ машин во дворе на Космонавтов. Все из-за оплошности одного человека», — сообщает канал.

Возгорание началось на АЗС на Квадро, когда водитель заливал топливо в еврокубы. Один куб он оставил там и уехал во двор на Космонавтов, 41. Там попытался потушить пламя майкой, но не смог и убежал. В итоге сгорели и пострадали десятки машин, ПВЗ, трансформатор, заправка.

Мэр Александр Скрябин в своем Telegram-канале отметил, что инцидент стал следствием игнорирования элементарных норм пожарной безопасности.

4 августа в Ялте произошел пожар на станции технического обслуживания на площади 1,8 тысяч кв. метров. Восемь автомобилей сгорели, еще четыре получили повреждения. Пожар локализован. Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 машин.

Ранее ДТП с участием скорой помощи произошло в Туле.