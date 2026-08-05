Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Появилось видео мощного пожара на АЗС в Ростове-на-Дону

На видео попал сильный пожар на АЗС в Ростове-на-Дону, где сгорели десятки автомобилей

Видео горящей автозаправочной станции в Ростове-на-Дону появилось в сети. Кадры опубликовал Telegram-канал «Это Ростов новости».

«Возгорание началось на АЗС на Квадро, когда водитель заливал топливо в еврокубы. Один оставил там и уехал во двор на Космонавтов, 41. Там попытался прибить пламя майкой, но не смог. С криками: «чем потушить», убежал. В итоге сгорели и пострадали десятки машин, ПВЗ, трансформатор, заправка», — сообщает канал.

Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, происшествие произошло в результате нарушения требований пожарной безопасности.

4 августа газета «Известия» сообщила, что в России с начала 2026 года закрытие АЗС ускорилось на 70%. По данным издания, чаще всего на ремонт или ребрендинг закрывались заправки крупных независимых сетей — «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. Так, мелкие сети АЗС закрыли 82 заправки, средние — 69 станций. Кроме того, закрылись 67 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний.

Ранее сообщалось, что на Украине стали ограничивать продажу дизеля на заправках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!