Появилось видео мощного пожара на АЗС в Ростове-на-Дону

На видео попал сильный пожар на АЗС в Ростове-на-Дону, где сгорели десятки автомобилей

Видео горящей автозаправочной станции в Ростове-на-Дону появилось в сети. Кадры опубликовал Telegram-канал «Это Ростов новости».

«Возгорание началось на АЗС на Квадро, когда водитель заливал топливо в еврокубы. Один оставил там и уехал во двор на Космонавтов, 41. Там попытался прибить пламя майкой, но не смог. С криками: «чем потушить», убежал. В итоге сгорели и пострадали десятки машин, ПВЗ, трансформатор, заправка», — сообщает канал.

Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, происшествие произошло в результате нарушения требований пожарной безопасности.

4 августа газета «Известия» сообщила, что в России с начала 2026 года закрытие АЗС ускорилось на 70%. По данным издания, чаще всего на ремонт или ребрендинг закрывались заправки крупных независимых сетей — «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. Так, мелкие сети АЗС закрыли 82 заправки, средние — 69 станций. Кроме того, закрылись 67 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний.

Ранее сообщалось, что на Украине стали ограничивать продажу дизеля на заправках.