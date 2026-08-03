В России планируется начать штрафовать водителей с помощью беспилотников

Ассоциация «ОКО», объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации в кабмин.

Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте.

В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Минтранс и МВД. В Минтрансе заявили, что позиция ведомства будет направлена в МВД. Ответа из МВД пока не поступало.

Планируется использовать БПЛА для контроля выезда на встречку и движения по обочине. В ассоциации отмечают, что российские производители уже создали дроны, способные фиксировать нарушения без участия человека, но законодательство этого не позволяет. Для решения проблемы предлагается внести поправки в закон «Об автодорогах», постановление правительства и приказ МВД.

До этого КПРФ предложила увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если «штрафник» уложился в 30 дней.

Ранее Верховный суд разъяснил правила фиксации нарушений ПДД планшетами.