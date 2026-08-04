В Крыму снова стали свободно продавать бензин

В Севастополе на автозаправочных станциях сетей «АТАН» и «ТЭС» возобновят свободную продажу всех видов топлива. Как сообщает «Коммерсантъ», на АЗС снова будут доступны бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды топлива.

При этом стоимость бензина марки АИ-92 на заправках «АТАН» и «ТЭС» снизят и зафиксируют на уровне не выше 100 рублей за литр. Для предотвращения искусственного дефицита сохранится ограничение на отпуск топлива — на одну машину будут отпускать до 20 литров.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что действующая мера необходима для сохранения наличия топлива на всех заправках города до полного насыщения рынка и стабилизации поставок.

До этого президент России Владимир Путин заявил о разработке защищенной системы снабжения топливом Крыма. Он подчеркивал, что ситуация с нефтепродуктами в стране будет постепенно налаживаться, и Крыма это тоже касается. Глава государства отметил, что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет сложно добраться.

Ранее сообщалось, что на некоторых заправках в Севастополе стали свободно продавать топливо.