Стало известно, какие автомобили представляют наибольшую опасность при ДТП

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование статистики летальных ДТП за несколько лет и выявил, какие типы автомобилей представляют наибольшую угрозу при авариях. Впервые в расчетах использовался новый критерий — средний риск летальности при столкновении с автомобилем конкретного класса, пишет Auto.ru.

Самый высокий уровень опасности, согласно данным федеральной базы аварий, получил тяжелый пикап Ram 3500. Также в группу риска вошли различные версии Chevrolet Silverado, Ram 1500, Ford F-150 и GMC Sierra. Эксперты IIHS также включили в тройку наиболее опасных машин Dodge Charger.

Помимо пикапов, повышенную угрозу для самого водителя представляют спортивные автомобили. В IIHS это связывают с агрессивным стилем вождения, который они провоцируют. Среди таких моделей названы Chevrolet Camaro, Corvette и уже упомянутый Dodge Charger.

Опасными в авариях оказались и компактные бюджетные машины без современных технологий защиты. В этот список попали Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Venue.

Наименьший риск летального исхода при ДТП, по статистике, имеют водители больших премиальных кроссоверов и внедорожников. Лидерами по безопасности стали Audi Q7, BMW X7, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GLE и Porsche Macan.

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