Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Стало известно, какие автомобили представляют наибольшую опасность при ДТП

Эксперты IIHS перечислили 11 самых опасных автомобилей на дороге
GMC

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование статистики летальных ДТП за несколько лет и выявил, какие типы автомобилей представляют наибольшую угрозу при авариях. Впервые в расчетах использовался новый критерий — средний риск летальности при столкновении с автомобилем конкретного класса, пишет Auto.ru.

Самый высокий уровень опасности, согласно данным федеральной базы аварий, получил тяжелый пикап Ram 3500. Также в группу риска вошли различные версии Chevrolet Silverado, Ram 1500, Ford F-150 и GMC Sierra. Эксперты IIHS также включили в тройку наиболее опасных машин Dodge Charger.

Помимо пикапов, повышенную угрозу для самого водителя представляют спортивные автомобили. В IIHS это связывают с агрессивным стилем вождения, который они провоцируют. Среди таких моделей названы Chevrolet Camaro, Corvette и уже упомянутый Dodge Charger.

Опасными в авариях оказались и компактные бюджетные машины без современных технологий защиты. В этот список попали Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Venue.

Наименьший риск летального исхода при ДТП, по статистике, имеют водители больших премиальных кроссоверов и внедорожников. Лидерами по безопасности стали Audi Q7, BMW X7, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GLE и Porsche Macan.

До этого сообщалось, что с 1 августа в России вступили в силу новые правила ОСАГО, которые утверждены Центральным банком РФ.

Ранее сообщалось, что подростки на каршеринге разбили два автомобиля и скрылись с места ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!