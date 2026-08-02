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В России с 1 августа вступили в силу новые правила ОСАГО

Россияне с 1 августа могут вернуть часть денег за полис ОСАГО
Григорий Сысоев/РИА Новости

С 1 августа в России вступили в силу новые правила ОСАГО, которые утверждены Центральным банком России. Водители теперь смогут вернуть часть стоимости полиса в случае отказа от него до начала действия — ранее денежные средства не возвращались, теперь их будут возвращать за вычетом расходов на ведение дела. Об этом сообщают «Известия».

Из правил исключены фиксированные лимиты выплат при разногласиях участников дорожно-транспортных происшествий. Вместо этого теперь существует отсылка к федеральному закону. При оформлении европротокола выплаты могут составить до 400 тыс. руб. при отсутствии разногласий и фотофиксации, до 200 тыс. руб. при наличии фотофиксации, но разногласиях, до 100 тыс. при отсутствии разногласий и без фотофиксации. Если нет фотографий, но есть разногласия, европротокол не оформляется.

До этого генеральный директор страховой платформы Polis.online объяснил, как будет работать возврат денег за ОСАГО с 1 августа.

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