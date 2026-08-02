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Автомобили

Подростки на каршеринге разбили два автомобиля и скрылись с места ДТП

В Москве подростки на каршеринге врезались в припаркованные автомобили

Подростки на каршеринге задели припаркованные автомобили и скрылись с места ДТП, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На кадрах видно, что водитель автомобиля службы каршеринга на высокой скорости не смог войти в поворот, из-за чего врезался в припаркованные машины. В результате ДТП серьезно пострадали кроссовер LiXiang и микроавтобус Hyundai, а также седан Chery виновника аварии.

Как уточняют очевидцы, из седана выбежали подростки, которые скрылись с места ДТП.

До этого таксист снес мотоциклиста в центре Москвы и попал на видео.

На кадрах видно, что мотоциклист обогнал машину, в которой установлен видеорегистратор и выразил недовольство в адрес ее водиителя. В этот момент едущее впереди такси начало левый поворот. Мотоциклист не справился с управлением и врезался в левое переднее крыло такси, а после этого упал на асфальт.

Ранее появилось видео, как две машины рухнули с автовоза на асфальт из-за резкого торможения.

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