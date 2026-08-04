Россиянин на скутере попал под 10-колесный грузовик напротив тайской больницы

В Таиланде россиянина на арендованном скутере переехал 10-колесный грузовик, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.
Telegram-канал пишет, что инцидент произошел накануне днем на трассе Рама II провинции Самутсакхон под Бангкоком. Турист из России попал в ДТП напротив больницы Vibharam. При столкновении он получил несовместимые с жизнью травмы.
В посте добавляется, что мужчину доставили в местную больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы. Власти пытаются найти родственников туриста.
В конце июля на Пхукете сотрудник местной администрации за рулем Ford сбил москвича, который переходил дорогу около магазина. 41-летний россиянин после ДТП попал в больницу. Врачи несколько часов безуспешно пытались спасти его жизнь.
Полиция получила записи с камер видеонаблюдения, а черный автомобиль тайского чиновника направили на судебно-техническую экспертизу. Им управлял старший административный сотрудник департамента провинциальной администрации. В прошлом он был замглавы одного из районов в провинции Пхангнга на юге Таиланда, а три года назад участвовал в выборах от партии «Пхыа Тхаи».
Ранее две машины и скорая переехали россиянку и бросили на дороге.