Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Россиянин на скутере попал под 10-колесный грузовик напротив тайской больницы

SHOT: россиянин на скутере столкнулся с грузовиком под Бангкоком и не выжил
Vincent Thian/AP

В Таиланде россиянина на арендованном скутере переехал 10-колесный грузовик, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что инцидент произошел накануне днем на трассе Рама II провинции Самутсакхон под Бангкоком. Турист из России попал в ДТП напротив больницы Vibharam. При столкновении он получил несовместимые с жизнью травмы.

В посте добавляется, что мужчину доставили в местную больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы. Власти пытаются найти родственников туриста.

В конце июля на Пхукете сотрудник местной администрации за рулем Ford сбил москвича, который переходил дорогу около магазина. 41-летний россиянин после ДТП попал в больницу. Врачи несколько часов безуспешно пытались спасти его жизнь.

Полиция получила записи с камер видеонаблюдения, а черный автомобиль тайского чиновника направили на судебно-техническую экспертизу. Им управлял старший административный сотрудник департамента провинциальной администрации. В прошлом он был замглавы одного из районов в провинции Пхангнга на юге Таиланда, а три года назад участвовал в выборах от партии «Пхыа Тхаи».

Ранее две машины и скорая переехали россиянку и бросили на дороге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!