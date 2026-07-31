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Автомобили

«Бросили на дороге»: на Пхукете две машины и скорая помощь переехали россиянку

Baza: россиянку трижды переехали на Пхукете и бросили на дороге
Telegram-канал Baza

На Пхукете россиянку переехали три раза и бросили на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Женщина ранним утром переходила шоссе Thepkrasattri Rd по дорожному полотну, так как надземного перехода в том месте нет. Во время движения ее сбила Toyota Hilux Revo, водитель не остановился и уехал, оставив ее на дороге. Позже по Ирине проехали еще два авто, одно из них — карета скорой помощи, которая везла в госпиталь другого пациента», – говорится в публикации.

По данным канала, ни один из автомобилей не остановился, чтобы помощь 42-летней россиянке. Позже люди нашли ее лежащей на проезжей части. Травмы, которые получила женщина в результате трех ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Правоохранители установили личности водителей, сбивших пешехода: обвинений им до сих пор не предъявили и не задержали. Местные полицейские продолжают устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель переехал женщину, и это сняли на видео.

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