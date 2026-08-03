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Автомобили

Видео: велосипедист пробил лобовое стекло машины в жестком ДТП в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как велосипедист пробил лобовое стекло авто

На Планерной улице в Санкт-Петербурге велосипедист попал в серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент попал камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как на пешеходном переходе неожиданно появляется велосипедист и автомобиль сбивает его. Заметно, что от удара у машины разбивается лобовое стекло. Практически сразу после момента столкновения водитель выходит из автомобиля.

По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать, и столкновения избежать не удалось. Велосипедист после удара перелетел через капот и смял крышу машины.

Очевидцы рассказали, что водитель находился в состоянии шока. Сразу после ДТП он лег рядом с пострадавшим и вызвал экстренные службы по номеру 112.

Сам водитель позднее попросил не обсуждать виновность сторон в произошедшем. Он сообщил, что сейчас его волнует только состояние велосипедиста. Мужчина ожидает встречи со следователем, чтобы узнать, в какую больницу увезли пострадавшего, и связаться с врачами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о состоянии велосипедиста уточняется.

Ранее на видео попало сальто велосипедиста в жестком ДТП в Улан-Удэ.

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