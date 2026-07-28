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В Улан-Удэ на видео попало сальто велосипедиста в жестком ДТП

Mash: легковушка сбила велосипедиста на пешеходном переходе в Улан-Удэ

В Улан-Удэ легковая машина на скорости сбила велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«ДТП произошло на Терешкова. После удара парень перевернулся в воздухе — сначала упал на крышу машины, затем на асфальт. О его состоянии пока ничего неизвестно», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как велосипедист выезжает на пешеходный переход и в этот момент в него врезается машина, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии помимо водителя в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее автомобиль на скорости снес велосипедистку в Калининградской области и попал на видео.

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