В России поставлен рекорд по продаже новых автомобилей

Минпромторг: продажи новых автомобилей в РФ за 7 месяцев выросли на 10%

С января по июль 2026 года в России было реализовано 815,1 тыс. новых транспортных средств, что на 10% превышает показатель за тот же период 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга.

Отмечается, что отечественный автопром демонстрирует более высокую динамику: продажи машин российского производства перевалили за 516 тыс. единиц — это на 26,5% больше, чем годом ранее. В ведомстве подчеркнули, что рыночная доля отечественной техники увеличилась на 8,3% и составляет теперь 63,4%.

В разрезе сегментов картина разнородная. Легковых автомобилей продано 732,1 тыс. (+13,3%), тогда как рынок LCV сократился на 17,2% (48 тыс.), грузовиков — на 6,7% (29,3 тыс.), автобусов — на 3,5% (5,7 тыс.).

Рынок гибридов и электромобилей в январе - июле вырос на 94,7%, до 70,2 тыс. Доля произведенных в РФ гибридов и электрокаров достигла 26,3% против 11% за аналогичный период прошлого года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно вырос импорт новых легковых автомобилей.