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Автомобили

Верховный суд разъяснил правила фиксации нарушений ПДД планшетами

ВС запретил выписывать автоштрафы с планшетов без составления протокола
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Верховный суд России разъяснил, что фиксация нарушений правил дорожного движения с помощью планшета, в отличие от автоматических комплексов фото- и видеофиксации, не позволяет выносить постановление без составления протокола. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для разбирательства стала жалоба автомобилиста, которого оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Нарушение было зафиксировано с использованием технического средства «ПаркНет», после чего постановление вынесли в автоматическом режиме без составления протокола. Водитель оспорил законность такого порядка.

Рассмотрев материалы дела, Верховный суд указал, что особый порядок привлечения к административной ответственности применяется только в случаях, когда нарушение фиксируется специальными техническими средствами, работающими полностью в автоматическом режиме и оснащенными функциями фото-, кино- или видеосъемки.

Суд подчеркнул, что именно при автоматической фиксации законодательство допускает вынесение постановления без составления протокола и без участия владельца транспортного средства. Использование планшета не относится к такому способу фиксации, поэтому в подобных случаях должен применяться общий порядок оформления административного правонарушения.

До этого сообщалось, что штраф камеры ГИБДД может быть отменен, если нарушение не подтвердилось или прибор был не исправен.

Ранее сообщалось, что в России подскочило число изъятых у нетрезвых водителей машин.

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