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Автомобили

В России рухнули продажи канистр для топлива

Shot: продажи канистр для бензина в России рухнули в 5 раз
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский рынок автомобильных канистр столкнулся с резким охлаждением спроса. После ажиотажного июня, когда емкости для бензина скупали «как в последний раз», к концу июля продажи этого товара обвалились в 5 раз. По данным Telegram-канала Shot, падение спроса на канистры за последний месяц составило 81%.

Отмечается, что в июне 2026 года канистры массово раскупались не только обычными водителями, но и спекулянтами, которые пытались заработать на перепродаже.

Однако к концу июля ажиотаж полностью сошел на нет. Вслед за спросом скорректировались и цены: стоимость канистр упала на 20% по сравнению с июньскими пиковыми значениями. По данным аналитиков «Платформы ОФД», средняя цена стандартной 20-литровой канистры на сегодняшний день составляет 1202 рубля.

25 июля в 45 регионах России зафиксировали сокращение числа очередей на автозаправочных станциях. На юге и Кавказе ситуация в целом стабильная. Очереди оставались в Чечне, Кабардино-Балкарии, Севастополе и Крыму.

Ранее сообщалось, что москвичи раскупили канистры для бензина.

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