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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В более чем половине регионов России уменьшились очереди на АЗС

ТАСС: в 45 регионах России зафиксировано сокращение числа очередей на АЗС
Константин Михальчевский/РИА Новости

В 45 регионах России зафиксировано сокращение числа очередей на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает ТАСС.

О сокращении очередей сообщили власти десяти регионов Центрального федерального округа и десяти Северо-Западного федерального округа, а также в шести регионах Приволжья, одном регионе Урала, пяти регионах Дальнего Востока, шести регионах Сибири, двух регионах Северо-Кавказского федерального округа и пяти регионах Южного федерального округа.

Отмечается, что в ЦФО ажиотаж пока сохраняется в Тамбовской области.

В Северо-Западном федеральном округе в большинстве регионов отмечается существенное снижение числа очередей на АЗС, однако повышенный спрос по-прежнему наблюдается в Мурманской и Ленинградской областях.

На территории Приволжского федерального округа, в республике Удмуртия в Ижевске, большие очереди образовываются только вечером в связи с пополнением емкостей топливом. В Чувашии очереди варьируются из-за цен на топливо на отдельных АЗС.

На Урале очереди зафиксированы в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, однако в Ямало-Ненецком автономном округе ситуация стабилизировалась.

В Дальневосточном федеральном округе лишь в отдельных регионах ситуация с очередями все еще остается нерешенной, например, в Хабаровском крае.

В Сибирском федеральном округе ситуация стабильная, но в Томской области еще есть очереди, некоторые заправки закрыты. Также очереди выявлены в Алтайском и Красноярском краях и республике Тыва.

На юге и Кавказе ситуация в целом стабильная. Очереди остаются в Чечне, Кабардино-Балкарии, Севастополе и Крыму.

Ранее в Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов.

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