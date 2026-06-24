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Автомобили

Москвичи раскупили канистры для бензина

Mash: канистры для бензина закончились в автомагазинах Москвы
Константин Михальчевский/РИА Новости

В автомагазинах Москвы возник дефицит канистр для топлива, сообщает Telegram-канал Mash. Емкости массово скупают спекулянты и перепродают с большой наценкой.

Отмечается, что за последние недели цены на канистры выросли на 20–40% в зависимости от объема и материала. Если недавно пятилитровую емкость можно было купить за 300 рублей, то сейчас — за 500. Двадцатилитровая канистра стоит уже 4 тыс. рублей. Но даже по таким ценам товара в магазинах нет. Найти тару можно только у перекупщиков в интернете.

Вслед за канистрами вырос спрос на воронки, лейки, шланги, насосы для перекачки топлива и даже резиновые перчатки. В некоторых магазинах товар выставляют в упаковке прямо на витрину, а покупателям приходится оформлять предзаказ и ждать поставок около суток.

Сотрудники автомагазинов советуют автомобилистам приобрести топливные присадки. По их словам, на фоне дефицита уже появились случаи, когда недобросовестные продавцы разбавляют бензин или выдают 92-й за 95-й.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

Ранее под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге.

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