На МКАД в Москве заблокировали проезд

На некоторых цчастках МКАД в Москве временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД в районе улицы Молодогвардейская», — сообщает канал.

В июле в городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. За кадром слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение. Далее следуют кадры с последствиями аварии. На них автомобили серьезно повреждены. У машины скорой смят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее сообщалось, что в районе МКАД перекрыли проезд.