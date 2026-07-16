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В районе МКАД перекрыли проезд

В Москве перекрыли движение в районе МКАД
Global Look Press

В Москве возле МКАД ограничили проезд для машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Ленинградском шоссе в районе МКАД в сторону области», – говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

До этого в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. Авария произошла примерно в 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на МКАД перекрыли движение.

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