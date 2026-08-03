Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве

В Москве на МКАД вечером 2 августа произошло массовое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Движение в районе ДТП было затруднено на 4 км и осуществлялось по трем полосам из пяти. Движение было восстановлено в тот же вечер.

В июле в городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. За кадром слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение. Далее следуют кадры с последствиями аварии. На них автомобили серьезно повреждены. У машины скорой смят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД.