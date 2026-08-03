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Автомобили

Россиянам рассказали о праве на компенсацию части стоимости полиса ОСАГО

Эксперт Лазарева: ряду граждан положена компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО
Алексей Майшев/РИА Новости

Некоторые россияне имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса ОСАГО. Об этом RT рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она пояснила, что право на компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для получения этой федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле.

Эксперт отметила, что сама по себе инвалидность без такой формулировки права на выплату не предоставляет. Компенсацию, которая не бессрочна, и предоставляется только на один автомобиль в течение одного календарного года, может получить тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь (владелец). Если полис оформлял представитель, он тоже имеет право на компенсацию, но должен быть внесен в полис как водитель.

Кроме того, в некоторых регионах есть дополнительные меры поддержки, выплачиваемые из местных бюджетов.

До этого сообщалось, что в 1 августа в России вступили в силу новые правила ОСАГО, которые утверждены Центральным банком РФ.

Ранее россиянам напомнили о равнозначности электронного и распечатанного полиса ОСАГО.

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