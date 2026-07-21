Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам напомнили о равнозначности электронного и распечатанного полиса ОСАГО

Эксперт «СберСтрахования» Пожидаев: полис всегда доступен в личном кабинете
Shutterstock/FOTODOM

Электронный полис ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Если договор оформлен онлайн, водителю не обязательно распечатывать его и постоянно возить с собой. Об этом заявил руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев.

«После оформления полис направляется на электронную почту, а также остается доступен в личном кабинете или мобильном приложении страховой компании», — пояснил он.

По его словам, при необходимости водитель может предъявить электронный полис на смартфоне. Кроме того, инспектор ГИБДД может проверить наличие действующего полиса по государственному регистрационному номеру автомобиля или через государственную базу АИС страхования (НСИС).

Вместе с тем Пожидаев отметил, что распечатанная копия документа может быть полезна в отдельных ситуациях.

«Это не требование законодательства, а скорее практичная мера. Бумажная копия может пригодиться, если телефон разрядился, отсутствует мобильная связь или доступ к интернету. В таком случае она позволит быстрее подтвердить сведения о полисе», — уточнил он.

В «СберСтраховании» также отметили, что, по данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии 2026 года более 80% договоров ОСАГО были оформлены в электронном виде. Их количество увеличилось на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пожидаев напомнил, что цифровизация затронула не только оформление полисов, но и урегулирование страховых случаев. С 1 января 2025 года все страховые компании обязаны обеспечить возможность дистанционного урегулирования убытков по ОСАГО, благодаря чему автомобилисты могут подать заявление о страховом случае и необходимые документы в электронном виде без обязательного посещения офиса.

Ранее Верховный суд России, рассмотрев жалобу жителя Свердловской области, признал, что водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не обязаны иметь при себе его бумажную копию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!