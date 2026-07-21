Россиянам напомнили о равнозначности электронного и распечатанного полиса ОСАГО

Электронный полис ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Если договор оформлен онлайн, водителю не обязательно распечатывать его и постоянно возить с собой. Об этом заявил руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев.

«После оформления полис направляется на электронную почту, а также остается доступен в личном кабинете или мобильном приложении страховой компании», — пояснил он.

По его словам, при необходимости водитель может предъявить электронный полис на смартфоне. Кроме того, инспектор ГИБДД может проверить наличие действующего полиса по государственному регистрационному номеру автомобиля или через государственную базу АИС страхования (НСИС).

Вместе с тем Пожидаев отметил, что распечатанная копия документа может быть полезна в отдельных ситуациях.

«Это не требование законодательства, а скорее практичная мера. Бумажная копия может пригодиться, если телефон разрядился, отсутствует мобильная связь или доступ к интернету. В таком случае она позволит быстрее подтвердить сведения о полисе», — уточнил он.

В «СберСтраховании» также отметили, что, по данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии 2026 года более 80% договоров ОСАГО были оформлены в электронном виде. Их количество увеличилось на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пожидаев напомнил, что цифровизация затронула не только оформление полисов, но и урегулирование страховых случаев. С 1 января 2025 года все страховые компании обязаны обеспечить возможность дистанционного урегулирования убытков по ОСАГО, благодаря чему автомобилисты могут подать заявление о страховом случае и необходимые документы в электронном виде без обязательного посещения офиса.

Ранее Верховный суд России, рассмотрев жалобу жителя Свердловской области, признал, что водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не обязаны иметь при себе его бумажную копию.