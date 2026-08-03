В ДТП с двумя легковушками Lada в Дагестане пострадали дети

В Дагестане при столкновении двух машин пострадали шесть человек, трое не выжили

В Дагестане при столкновении двух легковых автомобилей три человека получили несовместимые с жизнью травмы, пишет в Telegram-канале местная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло накануне на дороге около села Бамматюрт в Хасавюртовском районе. Там столкнулись Lada Largus и Lada Priora, последняя машина после аварии загорелась.

В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание началось поздно вечером. Всего в ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Трое выживших, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы. К ликвидации последствий аварии привлекли 18 человек и пять единиц техники.

В июле в городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. За кадром слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение. Далее следуют кадры с последствиями аварии. На них автомобили серьезно повреждены. У машины скорой смят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость. Также было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав. В результате аварии пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств, пассажир Lada и два фельдшера, находившиеся в машине скорой помощи.

Ранее две машины и скорая переехали россиянку и бросили на дороге.