Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ

СК РФ возбудил дело после столкновения трамваев Улан-Удэ, где пострадали дети

Следственный комитет России по республике Бурятия возбудил уголовное дело после столкновения двух трамваев в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

По информации следователей, в результате аварии пострадали 11 человек, среди которых двое детей. Двое человек госпитализированы. В ведомстве добавили, что по факту травмирования пассажиров возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Лобовое столкновение трамваев произошло днем 1 августа. Предварительно установлено, что ДТП произошло при следовании транспортных средств по маршруту. В качестве одной из основных версий рассматривается технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. В районе места аварии также ограничили движение транспорта.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!