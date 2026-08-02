СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ

Следственный комитет России по республике Бурятия возбудил уголовное дело после столкновения двух трамваев в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

По информации следователей, в результате аварии пострадали 11 человек, среди которых двое детей. Двое человек госпитализированы. В ведомстве добавили, что по факту травмирования пассажиров возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Лобовое столкновение трамваев произошло днем 1 августа. Предварительно установлено, что ДТП произошло при следовании транспортных средств по маршруту. В качестве одной из основных версий рассматривается технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. В районе места аварии также ограничили движение транспорта.

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