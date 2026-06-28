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Общество

На трассе Волгоград — Астрахань произошло смертельное ДТП

В Астраханской области при столкновении двух легковушек погибли четыре человека
МЧС России

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Астраханской области. Об этом сообщил официальный представитель регионального УМВД, передает РИА Новости.

Авария произошла вечером в воскресенье на 356-м километре дороги ВолгоградАстрахань. По предварительным данным, 22-летняя женщина за рулем Ford Focus не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Chevrolet Niva, за рулем которого был 60-летний мужчина. В результате ДТП водитель Niva и трое его пассажиров погибли на месте, уточнили в УМВД. Водитель Ford и еще один пассажир доставлены в больницу. В ведомстве добавили, что госавтоинспекция Харабалинского района проводит проверку.

До этого во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Водитель Daihatsu Sonica не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути и перевернулся. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У транспорта полностью смят и разбит кузов, выбиты стекла, вывернуты колеса.

Ранее в Кузбассе пьяный водитель устроил смертельное ДТП.

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