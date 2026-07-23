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Общество

Россиянам объяснили, когда страховка покроет гидроудар двигателя, а когда нет

Эксперт Юсова: запуск двигателя в воде лишает страховой выплаты
Shutterstock

Из-за участившихся ливней и затоплений риск гидроудара двигателя становится одной из главных угроз для автомобилистов. Попадание воды в цилиндры, как пояснила в беседе с «Газетой.Ru» начальник управления выплат по автострахованию Росгосстраха Людмила Юсова, приводит к резкому скачку давления, поскольку вода не сжимается.

«Поршень передает колоссальную нагрузку на поршневые кольца, шатуны и коленвал, что часто требует капитального ремонта или полной замены мотора», — отметила эксперт. Ущерб может достигать 30–50% стоимости автомобиля: для экономкласса ремонт начинается от 100 тыс. рублей, для премиальных — сотни тысяч. В Росгосстрахе привели пример: максимальная выплата по риску «гидроудар» в прошлом году составила 536,5 тыс. рублей за ремонт Haval F7X.

Гидроудар возникает не только из‑за стихийных бедствий или ДТП (например, при падении машины в реку), но и из‑за необдуманных действий водителя: попытки проехать глубокую лужу, запуска двигателя в воде или ледовой переправы в запрещенном месте.

По словам Юсовой, ОСАГО не покрывает гидроудар — это полис ответственности перед третьими лицами. Исключение: если вода попала в мотор из‑за ДТП по вине другого водителя (автомобиль выбросило в реку), то такой ущерб войдет в выплату по ОСАГО.

Каско защищает только при условии, что риск «стихийные бедствия» или отдельно «гидроудар» прямо прописан в договоре. В усеченных программах (мини-каско) его часто нет. Если риск включен, возмещается ущерб от паводка или ДТП независимо от вины водителя. Однако эксперт подчеркивает: «Попытки проехать затопленный участок либо запустить двигатель в воде считаются нарушением эксплуатации и не классифицируются как страховое событие». Поэтому при оформлении каско важно внимательно читать условия и при необходимости добавлять нужные риски.

Что делать, если машина уже в воде:

— не пытайтесь преодолевать подтопленные участки, особенно низины и тоннели;
— ни в коем случае не заводите двигатель до диагностики — это лишит страховой защиты;
— сразу свяжитесь со страховщиком, следуйте его инструкциям и зафиксируйте повреждения фото или видео с указанием места и времени.

Если страховки нет или она не покрывает воду, зафиксируйте обстоятельства, проведите независимую экспертизу и при наличии оснований добивайтесь возмещения от организации, отвечающей за дорожную инфраструктуру.

Главное — заранее позаботьтесь о правильном страховом покрытии, а если авто уже в воде — не рискуйте и не пытайтесь запустить мотор самостоятельно.

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