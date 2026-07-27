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Общество

Эксперт объяснил, как будет работать возврат денег за ОСАГО с 1 августа

Эксперт Креер: при отказе от ОСАГО до его начала вернут 78% премии
Григорий Сысоев/РИА Новости

С 1 августа 2026 года автовладельцы получат право вернуть часть страховой премии, если откажутся от полиса ОСАГО до того, как он вступит в силу, рассказал «Газете.Ru» Андрей Креер, генеральный директор страховой платформы Polis.online.

Указание Банка России от 10 июня 2026 года № 7368-У закрывает пробел: раньше страховщики оставляли себе всю сумму даже за полисы, которые не успели начать действовать. Например, водитель покупал полис заранее под сделку с машиной, а она срывалась — деньги пропадали полностью. Единственными основаниями для возврата были отзыв лицензии у страховщика и смена собственника автомобиля.

Поправки меняют логику. При отказе до даты начала действия договора страхователю вернут 78% премии — эта доля тарифа предназначена для будущих выплат. Оставшиеся 22% страховщик удержит на расходы по ведению дела и отчисления в резервы. При средней премии в 7,6 тыс. рублей (данные РСА за первую половину 2026 года) вернуть можно около 5,9 тыс.

Изменение пригодится тем, кто оформляет ОСАГО заранее под сделку с автомобилем. Между заключением договора и стартом его действия может пройти до пяти дней — раньше этот интервал был зоной риска для покупателя. Норма также применима при отказе от покупки транспорта, ошибке в реквизитах или дублирующем оформлении полиса.

Сложности возможны в двух точках. Заявление нужно успеть подать строго до начала действия страховки. При электронном ОСАГО процедура пока не унифицирована — обращаться придется через личный кабинет страховщика или платформы, где куплен полис. Юристы указывают на риск занижения расчетной суммы: при расхождении стоит требовать письменный расчет, а при задержке обращаться к финансовому уполномоченному, минуя которого иск в суд не примут.

Массового потока заявлений ждать не стоит: правило работает в узком временном окне и не затронет основную массу из более чем 54 млн ежегодных договоров ОСАГО, где полис действует сразу. Но для сегмента предварительных покупок — сделки с автомобилями, каршеринг, лизинг — риск заметно снижается. Часть страховщиков, вероятно, доработает сервисы электронного расторжения, чтобы не терять клиентов на фоне жалоб в Банк России.

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