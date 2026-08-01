Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Лось боднул едущую фуру в Солнечногорске и попал на видео

В Подмосковье лось выбежал на трассу, ударился о фуру и попал на видео

На Ленинградском шоссе лось выбежал на оживленную трассу и врезался в бок проезжающего большегрузного автомобиля. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

»Подмосковье, г.о. Солнечногорск. Ленинградское шоссе», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что поток машин, едущих в двух правых рядах, остановился, чтобы пропустить дикое животное. Затем лось перепрыгнул отбойник и оказался на встречной полосе, где в этот момент проезжал грузовик Scania с полуприцепом.

Бегущий лось ударился головой о борт полуприцепа, а затем упал на асфальт. Водители двигавшихся за фурой легковых машин успели затормозить и избежали наезда на животное. Затем лось поднялся на ноги и покинул проезжую часть.

Ранее сообщалось, что большегрузная фура взорвалась на трассе в Пермском крае и попала на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!