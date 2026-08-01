Лось боднул едущую фуру в Солнечногорске и попал на видео

В Подмосковье лось выбежал на трассу, ударился о фуру и попал на видео

На Ленинградском шоссе лось выбежал на оживленную трассу и врезался в бок проезжающего большегрузного автомобиля. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

»Подмосковье, г.о. Солнечногорск. Ленинградское шоссе», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что поток машин, едущих в двух правых рядах, остановился, чтобы пропустить дикое животное. Затем лось перепрыгнул отбойник и оказался на встречной полосе, где в этот момент проезжал грузовик Scania с полуприцепом.

Бегущий лось ударился головой о борт полуприцепа, а затем упал на асфальт. Водители двигавшихся за фурой легковых машин успели затормозить и избежали наезда на животное. Затем лось поднялся на ноги и покинул проезжую часть.

Ранее сообщалось, что большегрузная фура взорвалась на трассе в Пермском крае и попала на видео.