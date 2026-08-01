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Автомобили

Большегрузная фура взорвалась на трассе в Пермском крае и попала на видео

В Пермском крае фура взорвалась на трассе и попала на видео

В Пермском крае на трассе загорелся и взорвался большегрузный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

«Жуткие кадры сняли очевидцы в районе деревни Марчуги — там произошло ДТП с фурой. Машина полыхала несколько минут, затем произошёл мощный взрыв, обломки разлетелись по дороге», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видны едущие по трассе автомобили и очаг пожара. Языки пламени поднимались выше стоящих рядом большегрузных машин. После этого прогремел взрыв и автомобилисты начали разворачиваться и уезжать подальше от пожара.

О причинах пожара не сообщается. На место происшествия направлены экстренные службы.

Также стало известно, что в Татарстане автомобиль на скорости переехал пешеходов.

Ранее сообщалось, что трамвай загорелся у метро «Сокольники» в Москве и попал на видео.

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