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Автомобили

Под Петербургом большегруз не уступил дорогу Audi, она сгорела

В Ленинградской области Audi сгорела на перекрестке после ДТП с большегрузом
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Лужском районе Ленинградской области водитель Audi получил несовместимые с жизнью травмы после ДТП с большегрузным автомобилем и пожара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло накануне на трассе «Санкт-Петербург — Псков».

«47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, при совершении поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП автомобиль «Ауди» загорелся», — отмечается в сообщени полиции.

В отношении водителя большегрузного трейлера возбуждено уголовное дело, он задержан.

До этого на трассе в Тамбовской области водитель BMW X5, ехавший в машине с женой и двумя детьми, врезался в фуру при обгоне.

Ранее сообщалось, что люксовый автомобиль вспыхнул на трассе в Новосибирской области.

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