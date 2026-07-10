Трамвай загорелся у метро «Сокольники» в Москве и попал на видео

В Москве загорелся трамвай и попал на видео

В Москве в районе метро «Сокольники» произошло возгорание на крыше трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует видеозапись инцидента.

На снятых очевидцами кадрах видны мощные языки пламени и облако дыма, поднимающееся над трамваем. На расстоянии от него стоит толпа людей. Мимо горящего трамвая проезжают автомобили.

В московском Дептрансе подтвердили инцидент с трамваем на Русаковской улице в районе остановки «Метро Сокольники».

Около 18:40 произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т1. Пострадавших нет – водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В Дептрансе пообещали установить все обстоятельства произошедшего силами специальной комиссии с привлечением компании-производителя трамвая. По предварительной информации, инцидент произошел из-за неисправности проводки.

Прибывшим на место спасателям уже удалось потушить пламя, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

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