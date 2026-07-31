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Автомобили

Автомобиль на скорости переехал пешеходов, стоявших на трассе в Татарстане

В Татарстане автомобиль на скорости сбил пешеходов, которые стояли на трассе

В Татарстане автомобиль сбил и переехал двух мужчин, которые вышли на трассу. Об этом сообщил Telegram-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что двое пешеходов вышли на трассу и остановились. Через некоторое время становится заметным свет от фар. Далее в кадре появляется автомобиль, который сбивает молодых людей и скрывается с места ДТП. От удара пострадавших опрокинуло на асфальт.

По данным источника, в результате ДТП не выжил один из пешеходов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

До этого самокатчики сбили женщину на тротуаре. Момент ДТП попал на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу и поворачивает налево. В этот момент сзади в нее на полном ходу врезаются двое молодых людей на одном электросамокате. От удара пешехода разворачивает, и она падает на асфальт. Вслед за ней на землю рухнули и сами самокатчики. На место прибыл экипаж скорой помощи.

Ранее сообщалось, что женщина задавила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше.

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