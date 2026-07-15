В Белгороде на видео попало, как байкер разбился в жестком ДТП и отлетел в сторону

В Белгороде мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Момент аварии с мотоциклистом на Богданке в районе Мичурина попал на городские камеры. Водитель легковушки при повороте налево не уступил дорогу байку, тот задел машину и упал», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в белую машину, от удара мотоциклист отлетает в сторону, а его транспорт начинает вращаться. По данным канала, в результате аварии байкер получил перелом ноги: медики госпитализировали пострадавшего.

До этого в Северодвинске Архангельской области машина с людьми влетела в здание. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости выезжает за пределы проезжей части и влетает в дом, в этот момент начинает идти дым.

Ранее стало известно, что последние секунды перед жестким столкновением иномарки с байкером попали на камеру.