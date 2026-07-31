Суд избрал меру пресечения второму обвиняемому в избиении сотрудника РАН

Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Аркадия Вагнера — второго обвиняемого по резонансному делу о нападении на сотрудника Российской академии наук. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды Свердловской области».

Вагнеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). По версии следствия, 13 июля на улице Главной в Екатеринбурге он вместе со знакомым применил физическую силу к 58-летнему ученому. Вагнер пробудет в изоляторе до 28 сентября 2026 года.

До этого что Александру Реверуку, обвиняемому в деле Зенина, предъявили обвинение по этой же статье. Реверук пробудет в СИЗО до 26 сентября 2026 года.

Также стало известно, что Никита Зенин, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН), не выжил после нападения. С травмами его доставили в больницу. Позже у него случился инфаркт.

Ранее жена Реверука призналась, что ее семья столкнулась с травлей.