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Суд арестовал Александра Реверука, обвиняемого в избиении ученого

В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемого в избиении ученого
Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга

Октябрьский районный суд Екатеринбурга определил статью и избрал меру пресечения Александру Реверуку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). По версии следствия, Реверук применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли правонарушение, совершенное несовершеннолетними. Реверук пробудет в изоляторе до 26 сентября.

До этого сообщалось о том, что обвиняемому могли переквалифицировать статью на более серьезную: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью <...> (ч. 4 ст. 111 УК РФ)». Для этого нужно было доказать связь между избиением и летальным исходом.

До этого по делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. Они напали на академика Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Ученый не выжил.

Ранее появились подробности о фигуранте дела об избиении ученого Зезина.

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