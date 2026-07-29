Попал в реанимацию: в Екатеринбурге на видео сняли, как BMW влетела в самокатчиков

В Екатеринбурге на видео попало, как BMW снесла самокатчиков

В Екатеринбурге BMW влетела в подростков на электросамокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, двое несовершеннолетних, в нарушение Правил дорожного движения управляя прокатным электросамокатом вдвоем, двигались по крайней правой полосе проезжей части улицы Донбасской в прямом направлении в сторону улицы Бебеля. При перестроении они не убедились в безопасности маневра и допустили столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением 25-летней женщины, двигавшейся по средней полосе в попутном направлении», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего 14-летний подросток получил травмы, ему оказали помощь на месте. Второй пострадавший – 15-летний водитель СИМ, он получил травмы различной степени тяжести, подростка госпитализировали в отделение реанимации. В настоящее время личность пострадавшего устанавливают.

Также сообщается, что в отношении водительницы иномарки составили административные материалы. По словам женщины, перед ДТП несовершеннолетние резко перестроились на полосу ее движения.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми.