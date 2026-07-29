Видео: подростки толпой прокатились на одном электросамокате в Новосибирске

В Новосибирске на видео попало, как подростки толпой прокатились на самокате

В Кировском районе Новосибирска пятеро несовершеннолетних решили прокатиться на одном электросамокате. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как подростки, толпой стоя на самокате, переезжают дорогу. После того, как они преодолели бордюр, один подросток из группы падает, а после этого все нарушители оказываются на асфальте.

По данным источника, после падения одному из участников «заезда» потребовалась срочная медицинская помощь. О состоянии остальных подростков не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Петербурге подросток упал с самоката и ударился о металлическую изгородь поясницей. Он не обратился за помощью к медикам. Позже, во время планового посещения дерматолога, молодой человек привлек внимание врачей ушибами на пояснице. Оказалось, что у него компрессионный перелом позвоночника.

Ранее сообщалось, иномарка протаранила кафе на заправке в Новосибирске.