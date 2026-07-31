Второго фигуранта дела об избиении ученого доставили в суд

В Екатеринбурге доставили в суд второго фигуранта по делу об избиении ученого

Второй обвиняемого в деле об избиении ученого задержали и доставили в суд. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

По данным источника, сегодня суд изберет меру пресечения 39-летнему Аркадию Вагнеру. Родственники Вагнера, уже давшие показания, утверждают, что детей, из‑за которых возник конфликт, похитили. Кроме того, они не признают факт избиения Зезина, так как, по их мнению, нет видеодоказательств.

До этого первого обвиняемого Александра Реверука арестовали на два месяца. Мужчине вменили часть 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). По версии следствия, фигурант применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли правонарушение, совершенное несовершеннолетними.

Также ранее следствие рассматривало возможность переквалификации дела на более тяжкую статью — часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью <...>»). Однако для этого требовалось установить прямую причинно-следственную связь между полученными травмами и летальным исходом.

Ранее Александр Реверук не признал свою вину.