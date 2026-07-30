Видео: Реверук объяснил, почему не признал вину в гибели академика

В Екатеринбурге на видео попало, как обвиняемый в гибели ученого не признал вину

Александр Реверук, обвиняемый по делу Зенина, отрицает свою вину. Об это сообщил Telegram-канал E1.ru.

«Человек погиб по естественным причинам, я к этому не причастен. Человек был больной, что я могу сделать», – заявил обвиняемый.

Александр Реверук также пояснил, что ранее никто и никогда не запрещал детям кататься на этих полях, а существующие полевые дороги не относятся непосредственно к сельскохозяйственным угодьям.

Кроме того, обвиняемый заявил, что располагает видеозаписью, на которой сотрудники института на своем автомобиле передавили значительную часть поля. При этом его дети, по версии Реверука, в тот момент стояли с краю на полевой дороге и спокойно собирали горох в пакеты, не нарушая никаких правил.

До этого жена Александра Светлана заявила о том, что их семья подвергается травле со стороны пользователей интернета. Она отметила, что больше всего негатива направляется в сторону детей.

Ранее появились подробности о фигуранте дела о нападении на ученого Зезина.