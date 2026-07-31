Появились кадры момента жесткой аварии в Башкирии

В башкирском городе Салавате легковушка разлетелась от удара об дерево. Об этом сообщил Telegram-канал «БашДТП» со ссылкой на UTV.

Момент аварии попал камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как белый седан Lada Vesta двигается на значительной скорости, выезжая на встречную полосу и обгоняя попутные машины.

В какой-то момент водитель не справляется с управлением: автомобиль вылетает с проезжей части и на полном ходу врезается в дерево. От удара легковушка разлетается на части.

До этого стало известно, что в результате аварии два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно установлено, что им было 16 и 18 лет. Кроме того, в ДТП пострадали водитель и еще три человека, включая 14-летнюю девушку. Всех раненых оперативно госпитализировали прибывшие на место медики.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.