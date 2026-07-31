Видео: в Башкирии автомобиль с людьми разорвало на части

В Башкирии на видео сняли Lada, которую разорвало на части в ДТП с деревом

В Башкирии Lada Vesta разорвало на части в момент столкновения с деревом. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«По предварительным данным, сегодня около 6 часов утра в городе Салават на улице Уфимская, 24 - летний водитель управляя автомобилем «Лада Веста», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль разорвало на части, при этом детали разлетелись по сторонам, а кузов полностью смяло и разворотило.

По данным канала, в результате произошедшего два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, их возраст 16 и 18 лет. Кроме того, от удара пострадал водитель и еще три человека, среди которых 14-летняя девушка: прибывшие медики доставили людей в больницу. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль, движение затруднено.