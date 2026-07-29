Крымский мост временно перекрыли для движения

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:07 мск.

Накануне на Крымском мосту также временно перекрыли движение транспорта. О введении ограничений сообщили в 10:34 мск. Движение возобновили около 11:02 мск.

13 июля сообщалось, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1 600 автомобилей. Мост был перекрыт вечером в воскресенье 12 июля, переправа возобновила работу в 09:05 мск. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов.

Ранее ФСБ предотвратила две попытки теракта на Крымском мосту.