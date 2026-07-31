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Автомобили

«Погрузили на носилки»: в Карелии байкер на скорости влетел в автобус и разбился

В Карелии на видео попало, как байкер разбился, на скорости влетев в автобус

В Карелии мотоциклист влетел в автобус и разбился. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Эта авария случилась в среду поздно вечером на Комсомольском проспекте у церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Судя по кадрам, автобус долго стоял, перед тем как повернуть в сторону «Ленты». В этот момент в него врезался мотоциклист, который мчался по Комсомольскому проспекту. Водители автобуса и грузовика, который был неподалеку, тут же побежали на помощь байкеру», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали мотоциклиста. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. По словам местных жителей, у байкера могло не быть водительского удостоверения.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам.

Ранее стало известно, что появились первые кадры фатального ДТП с участием байкеров и грузовика.

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