Появились первые кадры: байкеры разбились в фатальном ДТП с грузовиком

В Воронежской области появились кадры с места ДТП, в котором не выжили байкеры

В Бутурлиновском районе Воронежской области мотоциклист и пассажирка разбились в аварии, врезавшись в «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Предварительно, мотоциклист двигался по второстепенной дороге и не уступил грузовику, который имел преимущество», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего 32-летний водитель мотоцикла и его 30-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого шесть человек не выжили в результате ДТП в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось.

Ранее сообщалось, что женщина задавила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше.