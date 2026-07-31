Видео: на выезде из Москвы произошло жесткое ДТП с большегрузом, движение затруднено

На трассе М-4 на выезде из столицы произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«М4 , от развязки Каширского шоссе», – говорится в публикации.

Водители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит большегруз, который парализовал проезд на одной из полос движения. На место прибыли три патрульных автомобиля: сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также видно, что возле грузовика стоит реанимобиль, кому понадобилась медицинская помощь, не сообщается.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее сообщалось о массовом ДТП, которое парализовало Варшавское шоссе.